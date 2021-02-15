Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, похвасталась новыми кадрами с Буковеля

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу певицы в Инстаграм.

«Прекрасные выходные», - написала девушка.

Андраде несмотря на холод, сняла верхнюю одежду ради красивых фото. Она позировала в желтом свитшоте и темных штанах на фоне заснеженного пейзажа.

Девушка обошлась минимумом косметики, подчеркнув естественную красоту. Темные ровные волосы она оставила распущенными.

Отметим, певица сразила своей красотой даже популярную телеведущую Лесю Никитюк, которая не смогла «пройти мимо», и оставила свой комментарий.

«Красотка», - написала теледива.

Фолловеры певицы также осыпали ее комплиментами.

«Какая красивая», «Не замёрзла хоть, пока фоткалась?», "Вау", «Классная причёска», «Молодость всегда прекрасно», «Самая бомбовская», - пишут в комментариях.

Напомним, Мишель Андраде стала популярной после того, как поучаствовала в шоу "X-фактор".

Будущая звезда родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе, крупном городе Боливии.

Мать Мишель – украинка, которая отправилась в далекую страну за своей первой любовью. Отец Марио в юности играл в эстрадном ансамбле и привил дочери любовь к музыке.

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