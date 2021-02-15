Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, похвасталась новыми кадрами с Буковеля

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу певицы в Инстаграм.

«Прекрасные выходные», - написала девушка.

Андраде несмотря на холод, сняла верхнюю одежду ради красивых фото. Она позировала в желтом свитшоте и темных штанах на фоне заснеженного пейзажа.

Девушка обошлась минимумом косметики, подчеркнув естественную красоту. Темные ровные волосы она оставила распущенными.

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Отметим, певица сразила своей красотой даже популярную телеведущую Лесю Никитюк, которая не смогла «пройти мимо», и оставила свой комментарий.

«Красотка», - написала теледива.

Фолловеры певицы также осыпали ее комплиментами.

«Какая красивая», «Не замёрзла хоть, пока фоткалась?», "Вау", «Классная причёска», «Молодость всегда прекрасно», «Самая бомбовская», - пишут в комментариях.

Напомним, Мишель Андраде стала популярной после того, как поучаствовала в шоу "X-фактор".

Будущая звезда родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе, крупном городе Боливии.

Мать Мишель – украинка, которая отправилась в далекую страну за своей первой любовью. Отец Марио в юности играл в эстрадном ансамбле и привил дочери любовь к музыке.

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