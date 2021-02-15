Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, похвасталась новыми кадрами с Буковеля
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу певицы в Инстаграм.
«Прекрасные выходные», - написала девушка.
Андраде несмотря на холод, сняла верхнюю одежду ради красивых фото. Она позировала в желтом свитшоте и темных штанах на фоне заснеженного пейзажа.
Девушка обошлась минимумом косметики, подчеркнув естественную красоту. Темные ровные волосы она оставила распущенными.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Каменских в День святого Валентина показала, как надо радовать мужчин: "Потап прижал..."
Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях: фото счастливой парочки
Румяная Анджелина Джоли без белья устроила дерзкую фотосессию с лошадью: "Хороша до безумия"
Горбунов повел Осадчую по магазинам, пара поразила внешним видом без понтов и грима: "Фотка жизненная"
Отметим, певица сразила своей красотой даже популярную телеведущую Лесю Никитюк, которая не смогла «пройти мимо», и оставила свой комментарий.
«Красотка», - написала теледива.
Фолловеры певицы также осыпали ее комплиментами.
«Какая красивая», «Не замёрзла хоть, пока фоткалась?», "Вау", «Классная причёска», «Молодость всегда прекрасно», «Самая бомбовская», - пишут в комментариях.
Напомним, Мишель Андраде стала популярной после того, как поучаствовала в шоу "X-фактор".
Будущая звезда родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе, крупном городе Боливии.
Мать Мишель – украинка, которая отправилась в далекую страну за своей первой любовью. Отец Марио в юности играл в эстрадном ансамбле и привил дочери любовь к музыке.
Напомним, Мишель Андраде застали в постели с Позитивом, скрывались недолго
А еще Politteka сообщала, что Мишель Андраде и Позитив подогрели слухи о романе, пару можно поздравить
Также Politeka писала, что Мишель Андраде и Позитив подогрели слухи о романе, пару можно поздравить