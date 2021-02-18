Популярная певица Мишель Андраде вышла прогуляться на мороз в роскошной белой шубе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде является подопечной продюсерского центра Потапа. Юная красотка уже полюбилась украинцам за свой удивительный вокальный талант и урожденную харизму. Недавно звезда представила совместный с Позитивом (Алексей Завгородний) клип-саунтрек к сериалу "100 тысяч минут". А теперь показала яркое фото в своих Instagram-сторис, на котором появилась в эпатажном образе.

Как видно на снимке, Мишель запечатлена на заснеженной улице в окружении небольших коттеджей. На прогулку она вышла в роскошной белой шубке, под которой видно коротенькое пестрое платье синего оттенка. А на ее стройных ногах модные светлые ботфорты на высоких шпильках, но выглядит все это так, будто девушка забыла надеть штаны. Волосы певицы собраны в кокетливые хвостики, а на ее лице яркий макияж. Андраде стоит в вызывающей позе, положив одну руку на бок, и смотрит куда-то в сторону. Стоит отметить, что именно в этом образе артистка появилась в клипе на песню "100 тысяч минут".

К слову, после дуэта Мишель с Позитивом начали ходить слухи о возобновлении группы "Время и Стекло". Как известно, в прошлом году дуэт Позитива и Нади Дорофеевой распался и Додо начала сольную карьеру, однако, возможно "Время и Стекло" вернется на сцену с новой солисткой Андраде.

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