Мишель Андраде поделилась сокровенным, отвечая на вопросы фанов

Мишель Андраде, известная певица, которая стала новой ведущей "Орла и решки" вместе с Позитивом, рассказала в сторис Instagram о том, что ее тревожит больше всего, а также ответила на вопросы своих поклонников, пишет Politeka.net.

Так в сторис певицы в рамках рубрики "Время поговорить" знаменитая юная певица ответила на вопросы. Сперва поклонники поздравили Мишель удачным стартом ведущей в "Орле и решке", после чего на певицу посыпались более острые вопросы.

Мишель спросили о том, как она относится к тому, что в последнее время ее делают "копией Каменских".

"Мишель, тебе не кажется, что последнее время из тебя делают двойник NK? Спасибо за ответ".

На что девушка ответила, что у нее нет такого ощущения: "Неа, у каждого свой путь", - ответила знаменитость.

Также Мишель рассказала о том, что в ближайшее время, в начале марта, выйдет несколько новых композиций, над которыми она работает, так называемый ЕР (Extended Play).

Кроме того, Мишель работает над созданием большого альбома, который увидит свет ближе к осени.

Один из вопросов касался ее отношения к людям с нестандартной ориентацией: "Как относишься к ЛГБТ?"

"Прекрасно, Я за любовь!", - ответила Мишель, при этом проиллюстрировала ответ фото с Позитивом и Ириной Горовой. В кадре девушки в одинаковых черных платьях целуют парня, который удивленно вытаращился в камеру.

Напомним, что беда разлучила Мишель Андраде с отцом, неизвестные подробности: "Чем дальше, тем больше...".

Ранее на портале Politeka мы писали, что покалеченный Позитив с окровавленным лицом напугал своим видом: "Леха, ты опять что ли...".

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