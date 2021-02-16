Трогательные кадры встречи Мишель Андраде с родней, радость и счастье

Украинско-боливийская звезда Мишель Андраде, подопечная Потапа и новая ведущая "Орла и решки" в паре с Позитивом, поделилась кадрами встречи со своими родственниками, которых не видела больше трех лет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу в инстаграм знаменитости.

"Расстояние не означает забвение. Чем дальше ты, тем ближе в моем сердце ты. Буду скучать!", - написала знаменитая певица в комментарии под видео. В кадрах девушка со своей бабушкой Глорией, которая что-то говорит девушке, а та в ответ целует свою родную кровинку.

Известно, что Мишель уже много лет проживает в Украине, сюда вместе с семьей девушка переехала из Боливии. Однако позже, болезнь бабушки заставила ее отца, Марио Андраде, покинуть Украину и присматривать за своей больной мамой.

С тех пор видятся они крайне редко. До того как Мишель отправилась в Боливию сниматься в "Орле и решке" они встречались три года назад. Поэтому девушка не могла упустить возможность встретиться с родственниками, и истратила часть своего гонорара, чтобы воссоединиться с родней хотя бы на небольшой период времени.

"Какая красивая бабушка", "Все ідеальне - просте! 😇 👏... Ви - оригінальні!👌 Всесвіт любить оригінали!😉", "Это точно! Чем дальше, тем больше скучаешь", " Как мило!❤️ Любовь близких безценна"

Напомним, подопечная Потапа Андраде разделась на морозе, сразив даже Никитюк: «Красотка».

Ранее портал Politeka писал, что Мишель Андраде запрыгнула на Позитива, оконфузившись на съемках "Орла и Решки": "Потрясающая пара".

Также на сайте Politeka мі писали, что Мишель Андраде устроила горячие танцы со Свинарчук из "Топ-модель по-украински": "Умнички-девчонки".