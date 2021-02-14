Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала, как развлекается с подругой
Звезда показала, как проводит время в компании участницы проекта "Топ-модель по-украински", Кати Свинарчук, пишет Politeka.net.
Две красотки развлекают публику на Open-air в Буковеле: "Умнички-девчонки".
Так, Мишель и Катя в разгар второго дня вечеринки устроили танцы перед публикой.
Андраде была в черной куртке и крупных очках, которые прикрыли ее глаза. Певица улыбалась и видно, что ей было очень весело.
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Катя Свинарчук была в объемном пальто и зеленой шапочке.
Красотки в танце даже решили потереться об ягодицы друг друга.
Горячий танец вызывал только позитив.
Видео не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь сделать это в сторис невозможно.
Напомним, Мишель Андраде стала популярной после того, как поучаствовала в шоу "X-фактор".
Будущая звезда родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе, крупном городе Боливии.
Мать Мишель – украинка, которая отправилась в далекую страну за своей первой любовью. Отец Марио в юности играл в эстрадном ансамбле и привил дочери любовь к музыке.
До 13 лет Андраде жила в Боливии, а позже семья переехала в Украину.
Девочка стала активно заниматься пением и уже в 17 лет попала на указанное шоу. После телешоу, Андраде стала сотрудничать с продюсерским центром MOZGI Entertainment и ее карьера стала расти больше.
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