Стало відомо, хто розважав маму Наташі Корольової Людмилу Поривай на її дні народженні в Майамі

Як пише Politeka.net, мама Наташі Корольової Людмила Поривай феєрично відсвяткувала свій 75-день народження в компанії близьких в одному з ресторанів в Майамі. Але серед фотографій зі свята, які вона показала в Instagram, увагу привернув знімок в компанії Вєрки Сердючки.

Шанувальники помітили на одній з фотографій людину, образ якої дуже нагадував українську знаменитість Вєрку Сердючку. Задоволена Людмила Поривай стояла поруч з ним і тримала великий палець вгору разом з артистом, який швидше за все, просто переодягнувся в "нашу провідницю" і виступав на ювілеї мами Наташі Корольової.

"Двійник" Сердючки був одягнений в одяг, який українська Сердючка не носить: повітряну довгу спідницю персикового кольору і світло-персикову в'язану кофтинку, заправлену в спідницю. Але сильної схожості додавав значний бюст, від ваги якого артист навіть трохи нагнувся вперед, і знаменита срібна зірка на голові, завдяки образ Вєрки Сердючки став впізнаваний у всьому світі.

Пыдписники Людмили Поривай були дуже здивовані такою компанією жінки на святі і не повірили своїм очам, адже артист в цьому образі дійсно був дуже схожий на "провідницю" з України, хоча справжні фанати все ж могли знайти відмінності.

Фанати в коментарях до публікації почали питати, чи дійсно це Вєрка Сердючка, але Людмила Поривай так і не відповіла на питання, зберігши інтригу.

"Це Вєрка?!", "Мені теж цікаво, чи постаріла чи не вона?",- написали фоловери в соцмережі.

Варто відзначити, що мама Наташі Корольової на своїй сторінці показала досить багато знімків з ювілею, де вона постала яскравою, усміхненою і квітучою жінкою, для якої її вік зовсім не має значення.

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