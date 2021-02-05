Наташа Королева похвасталась задорным характером своем мамы Люды

Известная российская певица Наташа Королева отправилась в США, В Майами, к своей 74-летней маме, и похвасталась кадрами с моря, а также спела забавную песенку. Как передает Politeka.net, артистка с мамой порезвились для TikTok.

Известно, что мама знаменитой российской певицы Людмила Порывай уже продолжительное время проживает в США, и очень неплохо выглядит для своего возраста. Видимо, дочь приехала на будущий юбилей к маме, которой на днях должно исполниться 75 лет.

Мама с дочкой порезвились от души, спев "неприличную" песенку на английском, состоящую из одних матерных слов. Ранее в сторис Наташа похвасталась задорным видом своей мамы в купальнике на берегу Майами-бич. Хотя фанаты раскритиковали Королеву, упрекнув в том, что та «не сделала пластику и совей маме также», многие похвалили маму знаменитости за отличное настроение и удостоверились, что пышности Королевой достались по наследству.

Для своего забавного ролика, мама Королевой надела ярко-красный джемпер со звездой, а Наталья выбрала кофейное платье и джинсовый пиджак.

Ранее Королева хвасталась поклонникам легендарной песней "Дельфин и Русалка" в новом исполнении, которую спел ее сын Архип. По словам Королевой Архип спел совершенно новую песню, слова к которой были взяты у Сергея Есенина. Также звезда рассказала, что мальчик исполнил эту песню на японском языке.

К слову сказать, Архип в конце прошлого года стал встречаться с бывшей участницей "Дом-2", 20-летней танцовщицей на пилоне Мелиссой Фокс. Знакомые отметили, что Архип предпочитает встречаться с дамочками старше себя.

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