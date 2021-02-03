Известная певица Наташа Королева показала фигуру в купальнике

Известная артистка ухаживает за собой, поэтому ей никак не дашь 47 лет, пишет Politeka.net. Поклонники активно следят за жизнью артистки и всегда интересуются, как ей удается выглядеть такой "свежей".

В одной из групп появилось фото, на одном из которых решили показать певицу в купальнике.

Артистка позировала у пальмы, блеснув совершенными изгибами. Звезда надела красный купальный наряд в горошек.

Лифчик поднял и стиснул грудь. Формы притягивали взгляд, как и стройная талия с красивыми ножками: "Вот это фигура!".

Певица, опираясь о пальму, откинула голову в бок. Она закрыла глаза, которые были прикрыты темными очками.

На другом снимке Наталья была при макияже и красивой прическе. Она смотрела в камеру голубыми глазами, слегка улыбаясь.

Пост за непродолжительное время быстро собрал более 100 лайков и ни одного комментария, ведь они были отключены.

Отметим, Наташа Королева рассказала, что не прибегала к услугам пластической хирургии.

Артистка поделилась - в повседневной жизни она практически не пользуется косметикой.

Как подчеркнула певица, волосы, ногти, брови, ресницы и губы у нее натуральные, но в будущем она, возможно, воспользуется услугами косметологов и пластических хирургов.

Сейчас же звезда использует народные средства, а также ходит в спортзал и приседает по методу своего мужа, Тарзана, у торца двери. Она утверждает, что после таких упражнений ягодицы подкачиваются.

Напомним, Наташа Королева в купальнике показала, с кем отрывается на роскошной яхте вдали от Тарзана: "Оказался урод..."

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