Известная певица Наташа Королева показала фигуру в купальнике
Известная артистка ухаживает за собой, поэтому ей никак не дашь 47 лет, пишет Politeka.net. Поклонники активно следят за жизнью артистки и всегда интересуются, как ей удается выглядеть такой "свежей".
В одной из групп появилось фото, на одном из которых решили показать певицу в купальнике.
Артистка позировала у пальмы, блеснув совершенными изгибами. Звезда надела красный купальный наряд в горошек.
Лифчик поднял и стиснул грудь. Формы притягивали взгляд, как и стройная талия с красивыми ножками: "Вот это фигура!".
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Певица, опираясь о пальму, откинула голову в бок. Она закрыла глаза, которые были прикрыты темными очками.
На другом снимке Наталья была при макияже и красивой прическе. Она смотрела в камеру голубыми глазами, слегка улыбаясь.
Пост за непродолжительное время быстро собрал более 100 лайков и ни одного комментария, ведь они были отключены.
Отметим, Наташа Королева рассказала, что не прибегала к услугам пластической хирургии.
Артистка поделилась - в повседневной жизни она практически не пользуется косметикой.
Как подчеркнула певица, волосы, ногти, брови, ресницы и губы у нее натуральные, но в будущем она, возможно, воспользуется услугами косметологов и пластических хирургов.
Сейчас же звезда использует народные средства, а также ходит в спортзал и приседает по методу своего мужа, Тарзана, у торца двери. Она утверждает, что после таких упражнений ягодицы подкачиваются.
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