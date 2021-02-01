Известная певица Наташа Королева похвасталась манящими формами на яхте в веселой компании

Наташа Королева сейчас отдыхает в Майами и гостит у своей мамы. В своем Instagram Stories она похвасталась шикарной фигуркой на отдыхе в компании подруг и обаятельного мужчины, пишет Politeka.net.

Наташа Королева, видимо, устала от утомляющей истории с изменой ее мужа Тарзана и уехала в Майами к своей маме. А чтобы не терять времени зря, певица решила собрать своих подруг и прокатиться с ними на яхте в компании неизвестного мужчины, который тоже попал в кадр.

На одном из видео 47-летняя Наташа Королева в розовом топе с глубоким декольте и милых укороченных штанишках наблюдала за дельфинами, которые резвились в море. Вспомнив о своем хите "Дельфин и Русалка", певица повернулась к камере и заявила, что дельфины приплыли за ней, после чего весело рассмеялась.

В следующем ролике Наташа Королева сидела вместе с четырьмя подругами на полосатых матрасах. Женщины решили похвастаться идеальными ножками и немного пошутить, спев песню о мужских поступках.

Королева сидела по центру и, скрестив ножки, красиво тянула носочек вместе с подругами. Все начали петь песню и делать "волночку", картинно перекидывая ножки на другую сторону, хотя "номер на катере" получился у них не сразу.

"Красная помада нам идет, а он оказался урод, а он оказался урод...",- пели подружки и весело хохотали после этого.

Также о том, что Королева прекрасно проводит время вдали от мужа Сергея Глушко, говорит и видео, которое она опубликовала на своей страничке. Певица медитирует на носу яхты, сидя к камере спиной и наблюдая за неповторимым морским пейзажем под песню своего сына Архипа. Поклонники звезды в своих комментариях обратили внимание на ее манящую фигурку, а некоторые сравнили ее с девочкой и просто любовались красивыми кадрами.

"Фигура фантастическая!", "Красивейшая!!!", "Я на Наташины последние фотки смотрю и у меня дежавю, я как будто в 1992 году", "Наташенька какая же ты красивая, фигурка супер", "Как же молодо и свежо вы выглядите!!! Прямо девчонка", "А фигурка супер, есть на что смотреть и чем любоваться",- написали фолловеры к публикации певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Напомним, Наташа Королева с игривыми хвостиками расцвела рядом с брутальным красавцем: Тарзану пора ревновать

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в мини-шортах устроила "дикие" танцы с 74-летней мамой: "Вот это да!"

Также Politeka писала, что непреклонную Наташу Королеву взбесили слезы покаяния любовницы Тарзана: "Всем воздастся!"