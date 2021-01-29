Известная певица Наташа Королева считает, что виновные в скандале с изменой Тарзана должны ответить по закону

Как сообщает портал Собеседник, певица Наташа Королева не намерена выслушивать мольбы девушки, снимавшей на видео Тарзана с любовницей, и считает, что все стороны в этой скандальной истории должны отвечать за поступки по закону, пишет Politeka.net.

Наташа Королева уверена, что скандальным делом, связанным со съемкой злополучного видео с ее мужем Сергеем Глушко и его любовницей Анастасией Шульженко, должны заниматься представители правоохранительных органов. По словам певицы именно они должны разобраться, кто именно должен нести ответственность за случившееся.

Королева считает, что публичное обращение к ней через интервью Миланы Миломановой, снимавшей на телефон обнаженных Тарзана и Шульженко, она не обязана и читать и не желает этого делать. Звезда отмечает, что эта история была настоящей атакой на ее семью и все давно уже это осознали.

"Это крокодильи слезы! Надоели вконец! С самого начала все нормальные люди поняли, что на нашу семью была настоящая атака! Никаких интервью этой девушки не читала и читать не хочу! Пусть этими вопросами занимаются правоохранительные органы: они определят, кто прав, а кто виноват! Всем воздастся по закону!",- ответила Наташа Королева на попытки Миломановой вымолить у нее прощение.

Звезда заявляет, что в данную минуту более обеспокоена своими родными и мамой, которая приняла скандальную историю очень близко к сердцу и сильно переживала по этому поводу.

"Я сейчас нахожусь у мамы в Майами. Она тоже очень переживала. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы ее успокоить!",- комментирует певица.

Напомним, что Милана Миломанова, осознав, что ей грозит реальная ответственность перед законом за то, что она сняла и распространила ролик с Тарзаном и своей подругой Шульженко, попыталась вымолить у Королевой прощения и объяснить, как все происходило на самом деле. По ее словам она сняла видео по просьбе своей подруги, и на этом ее роль закончилась. При этом и Тарзан и Настя знали, что их снимают.

Из-за боязни за свое будущее Миломанова записала сообщение для Наташи Королевой, в котором плакала и каялась в содеянном, но певица так и не отреагировала на мольбы девушки.

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