Известную певицу украинского происхождения Наташу Королеву застали в ресторане с обходительным "кавалером"
Только недавно поутихла скандальная история с изменой Тарзана своей супруге Наташе Королевой и пара помирилась, но певицу тут же застукали в ресторане в компании обходительного мужчины, который нежно кормил звезду сладким лакомством с ложечки, пишет Politeka.net.
Недавно в Instagram Stories звезды появилось несколько шокирующее для многих фанатов видео, которое наталкивает на размышления о правдивости примирения Королевой и Тарзана. Ведь в кадре сама певица, которая с удовольствием кушает тортик с ложечки, заботливо протянутой ей незнакомым мужчиной.
На видео певица, прикрыв глаза, снимает с ложки кусочек лакомства, предложенный неким "Боричкой", что следует из диалога в кадре. Мужчина ласково назвал ее "Наташенькой" и умолял скушать кусочек "за маму Люду".
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"Наташенька, ты должна скушать этот маленький кусочек тортика! Он совсем маленький, давай еще... за маму Люду...",- нежно умолял мужчина.
Но потом Наташа Королева вспомнила о влиянии сладкого на свою фигуру и заявила, что не может есть через предстоящие гастроли.
"Боря, прекрати! Я не могу портить фигуру! У меня же скоро гастроли!", - заявила звезда, но ее компаньон ответил, что Наташа очень худенькая и ей необходимо поправиться.
А видео Королева подписала словами "Боричка, ты уехал, я на жесткой диете".
На самом деле поклонники могут не переживать по поводу отношений Наташи Королевой с Тарзаном, так как в ресторане она ела тортик со своим другом, руководителем продюсерского центра "Овация" Борисом Рубиновским. К тому же о гармонии между звездами говорит и недавний пост Сергея Глушко в Instagram, где он весело общается с женой, держа ее за руку, и дарит ей свою искреннюю и обаятельную улыбку.
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