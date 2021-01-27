"Что вы творите?"

Певица Наташа Королева сделала своей маме Людмиле Порывай приятный сюрприз

Как передает Politeka.net, 47-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала бэкстейдж необычной фотосъемки - в качестве модели была ее 74-летняя мать.

Экс-телеведущая позировала в розовом платье с цветочным принтом. Кокетливый образ дополнил оригинальный аксессуар в виде гигантской розы, которую Людмила Ивановна держала в руках.

Идеальная укладка и броский макияж подчеркнули изумительный вид мамы Королевой. Во время съемки Наташа находилась рядом с ней, подбадривая и создавая веселую теплую атмосферу.

"Мама, тебя самый модный фотограф Майами снимает!", - говорила за кадром певица.

"Ну, ты прям розочка! Никто не даст тебе твои годы!", - не унималась Королева.

Стилисты и фотограф кружились над Порывай, доводя все до идеала.

"Девчонки, что вы с мамой творите? Мама, ты в короне!", - восклицала артистка, когда на голову Людмилы Ивановны водрузили небольшую блестящую корону.

"Все Люды как Люды, а ты суперзвезда!", - заявила гордая дочь. "А я суперзвезда!", - подтвердила ее мать.

В конце Наташа сообщила, что таким образом они с родительницей готовятся к вечеринке.

Отметим, Людмила Порывай в 2012-2014 годах вела на Первом канале программу «Время обедать!». Также является участницей многих телепередач, в основном, вместе с дочкой. Так как она активно участвует в жизни последней, то частенько становится объектом пародий.

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