Стриптизер Тарзан порадовал публику свежим фото после примирения с женой, певицей Наташей Королевой

Как передает Politeka.net, 50-летний Сергей Глушко (настоящее имя артиста) опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм новый снимок, на котором они с супругой позировали на курорте.

"Всем мира и позитива! 😃", - подписал сочный кадр Тарзан.

Так, у них у обоих был пляжный вид: шляпы, солнцезащитные очки, одинаковой расцветки (но с отличающимся принтом) синие рубашки. И стриптизер, и певица счастливо улыбались, а последняя еще и показывала пальцами жест "мир".

Заметно, что Королева была без косметики, блеснув своей натуральной красотой. Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Наташу не узнаю, вся в канапушках! Счастья вам!❤️"

"Наташу можно было и заретушировать)👍" - "Люди на море отдыхают, какая к черту косметика 🤷🏼‍♀️" - "ну Тарзан тут моложе намного выглядит. У каждого свое мнение"

"Наташка какая потрепанная..."

"Какие Вы классные! ;-) Сережа, берегите Вашу семью! Не изменяйте больше!"

"🤣смешно и грустно одновременно"

"Чтоб у Вас все было хорошо! Вы очень красивая пара!😍"

Ранее мы сообщали, Тарзан в своих "сториз" удивил страстным кадром с женой. Они оба обнимались, а внизу артист "пририсовал" огонь - прям аж запылали любовью друг к другу. Судя по всему, это фото было сделано в Африке во время съемок реалити-шоу "Племя" с участием Королевой. Здесь как раз и произошло их с Глушко примирение после его скандальной измены.

Напомним, певица, снимавшая Тарзана с любовницей, рассказала правду и молит Королеву о пощаде

А еще Politeka сообщала, что окрыленного примирением с Наташей Королевой Тарзана пристыдили за странные забавы