Сын Тарзана Архип Глушко сделал неожиданный подарок композитору Игорю Николаеву, бывшему мужу своей мамы Наташи Королевой

Молодой певец переделал песню "Дельфин и русалка", а затем разместил клип на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net (чтобы посмотреть и послушать полную версию, скрольте страницу до конца). Архип признался, что нашел пластинку на даче и решил подать сказочную историю от Игоря Николаева под другим углом.

"Меня вдохновила история связанная с этой песней И Вдруг, мне пришла одна идея, а что если посмотреть на эту историю немного иначе", - отметил сын Сергея Глушко в описании. И действительно, в отличии от текста Николаева, в новой версии судьба возлюбленных сложилась благополучно.

«Дельфин и русалка на глубине счастливы вместе наедине. Среди цветов райских и сказочных трав, и то, что не пара они, поэт был неправ», - спел Архип в клипе.

Старания юноши впечатлили его маму Наташу Королева, которая поделилась своими эмоциями в микроблоге "Инстаграм", а заодно напомнила о дне рождения бывшего мужа.

"Как же здорово видеть, что спустя почти три десятка лет, творчество гениального маэстро, Моцарта нашего времени продолжает вдохновлять наших детей, которые в принципе равнодушны к музыке периода 90-х", - пишет артистка. - "В день рождения автора нетленок целой плеяды артистов мой сын Архип дарит новое и неожиданное прочтение музыкальной сказки Дельфина и Русалки. Любви и здоровья тебе, Игорь!".

Пользователи сети в комментариях восхитились талантом Архипа и поделились мнениями о его ремейке:

"Шедеврально, Наташа ! Спасибо вам за продолжение сказки из 90-ых! Быть хиту!"; "Приятный голос. Вот в таком мотиве у Архипа очень хорошо получилось. Лирика"; "А голос на похож на фирменный Николаевский!"; "Мы так ждали весь день Вашего поздравления, а в итоге Архип убил наповал таким вот сюрпризом"; "Новая жизнь Дельфина и Русалки!"; "Эх Игорь! Такую русалку упустил!!!"; "У талантливой мамы талантливый сын"; "Парень замечательный, в отличии от его отца"; " Как же Красиво он поёт, умничка".

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