Популярная певица Наташа Королева по случаю дня рождения Игоря Николаева решила порадовать своего бывшего возлюбленного

Публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Истории любви Королевой и Николаева, которая описана в легендарной композиции "Дельфин и русалка", исполняется тридцать лет.

По словам Наташи Королевой, хиты ее бывшего мужа Игоря Николаева продолжают радовать слушателей, и сын Тарзана Архив, по случаю дня рождения продюсера, решил преобразить песню "Дельфин и русалка".

"В день рождения автора нетленок целой плеяды артистов мой сын Архип дарит новое и неожиданное прочтение музыкальной сказки Дельфина и Русалки. Любви и здоровья тебе, Игорь! Спасибо тебе за твоё творчество!", - говорится в подписи к публикации.

И такое внимание к Игорю Николаеву со стороны Наташи Королевой и Архипа может заставить ревновать ее мужа Тарзана.

"Это очень классно, голос завораживает, такие стихи, Наташа, это просто супер!", "Надеюсь, Игорь Юрьевич оценит)", "Очень красиво и душевно!", "Да, без этой сказки было бы не так ярко жить, это лучшая и любимая сказка", "Удивительное звучание! Слушала не раз и каждый раз с удовольствием! Игоря Николаева с Днем рождения. Здорово, что он был в Вашей жизни", "Парень замечательный, в отличии от его отца", "Так нежно", "Как красиво", - написали фанаты в комментариях.

Стоит отметить, что в новой композиции поется о том, что дельфин и русалка остались вместе и счастливы. Показательно, что обновленная версия песни была опубликована в день рождения бывшего мужа певицы Игоря Николаева.

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