Популярная певица Наташа Королева рассказала о болезни, которая настигла ее во время экстремального путешествия

Как передает Politeka.net, долгое время она провела в Танзании, где учавствовала в съемках шоу "Племя" на архипелаге Занзибар. В своем микроблоге "Инстаграм" артистка поделилась, какие проблемы испортили ей жизнь в экзотической стране.

"Как выжить в племени и что осталось за кадром. Спрашивайте", - предложила Наташа Королева своим поклонникам в одном из сториз. Один из пользователей попросил рассказать, как непривычный организм отреагировал на резкую смену еды и пищи в Африке. Певица призналась, что сначала ей пришлось очень тяжело из-за ужасного качества продуктов в практически диких условиях.

"На 5 день началось сильное обезвоживание, очень плохая пресная вода! Два дня лежала в лежку", - призналась Наташа Королева в социальной сети.

Звезда добавила, что в рамках проекта жила вместе с аборигенами в хижине и мылась в ближайшем ручье, тогда как съемочная команда отдыхала в комфортабельном отеле. Несмотря на все тяготы и лишения, Наташа Королева сохранила хорошие воспоминания об африканском периоде, ведь открыла для себя много нового и наладила отношения со своим мужем Тарзаном после громкого скандала с изменами.

Сначала исполнительница приехала в Танзанию одна, но вскоре Сергей Глушко (настоящее имя шоумена) присоединился к ней. Вместе пара пережила множество ярких моментов, которые показали в клипе на новую песню Наташи Королевой под названием "Гори Гори".

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