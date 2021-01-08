Популярная певица Наташа Королева не на шутку разошлась во поездки под музыку

Звезда выложила в сториз на своей странице в "Инстаграм" кадры своих развлечений, пишет Politeka.net. Наташа Королева выбралась из дома в в черной куртке-пуховике с ярко-оранжевым воротом и манжетами, которую подвязала поясом. Образ для прогулки дополнили градиентные солнцезащитные очки.

Артистка оказалась в прогулочном автомобиле, за руль которого посадили девочку-подростка. Судя по окружающей обстановке, Наташа Королева прокатилась по базе отдыха, расположенной на берегу реки. Она принялась подпевать песне, энергично пританцовывая на пассажирском сидении. На заднем плане можно заметить молодого человека, похожего на ее сына Архипа от Сергея Глушко (Тарзана).

Судя по следующему ролику, певица добралась до места назначения без проблем. Она заглянула в косметологическую клинику и поделилась яркими эмоциями:

"Мое любимое место в Краснодаре встречает такой новогодней зимней сказкой. Ой, как красиво", - всплеснув руками, восхитилась Наталья праздничными украшениями на лестничной площадке.

Ранее Королева решила тряхнуть стариной и исполнить свой хит «Зимние месяцы». Она нарядилась в роскошное платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло пышную грудь, а приспущенная бретелька сделали акцент на обнаженном плече артистки.

Напомним, любвеобильный Тарзан страстно прижался к немолодой актрисе за кадром: Наташе Королевой пора переживать.

Как сообщала Politeka, муж Наташи Королевой Тарзан стянул штаны вместе с трусами, опозорившись новым фото.

Также Politeka писала, что Тарзан с усами напугал Королеву, певица отпрянула в ужасе: «Изменил на всю страну, а сейчас…».