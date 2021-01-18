Сын певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко (Тарзана) исполнил песню

Тарзан решил поздравить своего сына, разместив видео в Инстаграм, передает Politeka.net. На кадрах 18-летний Архип предстал крупным планом, улыбаясь в камеру. (Чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы)

В это время играла его песня, которая возможно, скоро станет хитом.

Стоит отметить, что парень записал песню по случаю дня рождения продюсера Игоря Николаева, преобразив песню 30-летней давности "Дельфин и русалка".

"Сын! Поздравляю тебя с выходом новой НЕВЕРОЯТНО КРАСИВОЙ ПЕСНИ!", - подписал видео Глушко.

За 40 минут пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"У вас очень хороший сын .Наташа прелесть и вы Талантливый артист! Браво вашей семье , берегите друг друга !", "Голос красивый! 🔥 Талантливый сын - талантливых родителей 👍", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️У талантливых родителей такие вырос талантливый ребёнок❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Классная песня! 👍А кто подпевает, Наташа? 🤗", "Красивая 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "На моего сына похож очень😂🙈", "❤️❤️❤️❤️❤️Какой классный получился ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "ещё один певун😂", "Невероятно красивый Сын и песня❤❤❤❤❤❤❤👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "Замечательный ребёнок. Надеюсь...... Бл. его пустят на большую сцену", "А то из-за папы закрыта дорога и маме 🤔", "Архип мне напоминает Патрика Шварценеггера", "Какой он у вас хорошенький . И песня классная .💐💐❤️", "Вау, какой соблазнитель", - написали пользователи сети.

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