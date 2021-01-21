Муж Наташи Королевой Тарзан поразил своими акробатическими умениями

Актер и бодибилдер Сергей Глушко активно пытается себя занять, пока его супруга Наташа Королева отсутствует дома. Правда, методы организации своего досуга он выбрал весьма оригинальные. Глушко на своей странице в Instagram показал шутливое видео о том, как он готовится стать космонавтом, пишет Politeka.net.

На кадрах видно, как Сергей Глушко качается на своеобразных "прыгунках" в домашнем спортзале. Тарзан, видимо окрыленный после примирения с Наташей Королевой, готовил свое тело к новым подвигам, демонстрируя не только шикарную растяжку, но и силу своих мышц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Сергей Глушко просунул свои ноги в "резинки", свисавшие с потолка, и, раздвинув их в поперечном шпагате , начал старательно "тянуть носочек" и подтягивать "пятую точку" кверху, держась за ремни руками. При этом весьма интересные и довольно откровенные движения сопровождались музыкальной композицией "Крылатые качели", что только добавляло видео юмористической окраски.

"Центр Подготовки Космонавтов",- назвал свои акробатические упражнения Сергей Глушко.

Актер демонстрировал свою гибкость подобно одиозной балерине Анастасии Волочковой, которая уже заметно прославилась своими шпагатами во всевозможных местах. Этого не могли не заметить и поклонники Сергея Глушко, и ту же провели между звездами параллели в своих комментариях.

"Тарзан... У Волочковой подсмотрел...", "Сергей, какой же вы гибкий!", "Волочкова!", "Классный тренажёр",- написали фанаты, а также начали шутить над тем, что "забавы" Сергея Глушко ассоциируются у них с детскими развлечениями.

"Сережка, 10 годиков, старшая группа", "Большой ребёнок", "Чем бы дитя не тешился", "Молодец. Я даже детство вспомнила",- отметили фолловеры в соцсети.

Напомним, что Тарзан только недавно вернулся из Занзибара, где вместе с Наташей Королевой снялся в шоу "Племя". Звездная пара пыталась трансформировать свои отношения в новый формат. А в конце Сергей Глушко решил снова признаться в любви певице и опять сделать ей предложение руки и сердца.

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