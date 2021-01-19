Муж Наташи Королевой Тарзан заворожил фанатов своим ярким выступлением

Архивное видео Сергей Глушко решил опубликовать в личном микроблоге Instagram.

По словам известного стриптизера, это помпезное выступление состоялось 8 марта 2020 года в одном из концерт-холлов Подмосковья.

Сперва Сергей Глушко появился перед зрителями концерта в образе жителя древней Латинской Америки, а образ дополняли огромные перья на голове.

Через какое-то время муж Наташи Королевой вышел на сцену в образе соблазнительного ангела с крыльями на спине и показал, за что именно его полюбила его звездная жена.

Многочисленные фанаты стриптизера прониклись воспоминаниями и оставили десятки восторженных комментариев под видеороликом. Поклонники также призвали Тарзана устроить подобное шоу после того, как будет окончен карантин из-за пандемии.

"Походу будет бомба", "Как ни крути, у Сергея лучшие шоу из тех, что я видела!", "Блин, я не то, что пришла, прибежала бы пулей на это шоу", " В Маями была на вашем шоу в 2016 году,красивая программа и я знаю сколько труда,что б быть в форме столько лет", "Сережа, сделайте шоу после карантина! Мы уже готовы", "Сергей, это огонь", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Тарзан побывал в Занзибаре, где снимался в новом проекте под названием "Племя". Вместе со своей женой он долгое время жил среди аборигенов.

В рамках проекта пара выясняла отношения и пытались вывести их на новый уровень. Они ссорились, мирились, а потом Тарзан даже решил еще раз сделать прелдложение жене.

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