В Сети показали 47-летнюю певицу Наташу Королеву без макияжа

Многие девушки и женщины уверены, что макияж решает все. И певица Наташа Королева - достойное тому подтверждение. В паблике "Новости звезд" в Instagram появилось фото звезды с идеальным мейкапом и без него, и оказалось, что "умытая" Королева выглядит совсем иначе, чем на идеальных снимках в соцсети, передает Politeka.net.

Коллаж демонстрирует яркую разницу между внешним видом Наташи Королевой "с боевым раскрасом" и без косметики. На одном фото 47-летняя звезда кажется 30-летней девушкой с красивой фигуркой и идеально ровным тоном кожи. К тому же удачно подчеркнутые макияжем в коричневых тонах глаза и подведенные помадой губки успешно прячут возрастные изменения звезды.

На втором снимке Наташа Королева позирует без капли косметики во время съемок шоу "Племя" в Африке и тут уже можно последить, насколько постарела ее кожа и где появились морщины. От знаменитого образа широко известной певицы остались лишь одни брови и ресницы, а вокруг глаз видны заметные "возрастные бороздки".

Перед фанатами предстала абсолютно обычная женщина, каких миллионы, и поклонники были неприятно поражены переменами, хотя нашлись и те, кто оценил Королеву без косметики позитивно. Об этом фолловеры написали в своих комментариях к публикации, а также напомнили о пристрастии Наташи Королевой к фотофильтрам.

"Без макияжа и фотошопа обычная селянка из "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Обыкновенная баба", "Наташа все строила из себя молодую и привлекательную.... но стройматериалы были уже не те...", "Не макияж, а фотошоп", "Без макияжа очень хорошенькая! Ухоженная, без морщин и отёков. Отлично выглядит", "Красивая женщина и без макияжа, для её возраста, мне она нравится, она очень простая и весёлая", "Ребята, все состаримся. Кто-то раньше, кто-то позже. Душа главное в человеке",- написали пользователи в соцсети.

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