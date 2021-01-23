Наташа Королева и муж Тарзан (Сергей Глушко) показали интимный момент

На фото Тарзан стоял топлес, хвастаясь подкачанным телом. Сергей обнял Наташу, которая была в белой накидке с черными кругами. Королева склонила голову на грудь бодибилдеру и закрыла глаза. Снизу можно увидеть пылающий огонь, который добавил кадру еще больше интимности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но обычно паре пишут много сообщений:

"Вы классные оба, настоящие, без пафоса, будьте счастливы", "Хоть бы родилась у вас доченька", "Такая красивая пара! Счастья вам, любви, удачи!", "Наталья красотка, Сергей огонь,рада за вас!!!", "Чёрный пиар тоже пиар", "Совет да любовь, родные мои!!!", "Пусть у вас будет все хорошо!!!!", "Хорошие вы какие", "Ну вы хитрюги, заинтриговали, лучшие. Продолжаем обожать", "Будьте счастливы !))) а мы вас любим !", "Живите дружно счастливо - и пусть весь мир завидует!!!".

Сообщалось, что муж певицы Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, ошарашил дерзким фото без одежды.

Тарзан запечатлен без одежды, только кусок ткани повязан у него на бедрах. Он стоит широко расставив ноги, подняв вверх руки, в которых держит копье. При этом на руках у негшо красные пятна. Видно, что фото сделано ночью.

Напомним, певица, снимавшая Тарзана с любовницей, рассказала правду и молит Королеву о пощаде

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