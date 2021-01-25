Певица Наташа Королева виртуозно пощекотала нервы свежими кадрами

Как передает Politeka.net, 47-летняя звезда опубликовала новые "сториз" в Инстаграм, на которых предстала с другом в ресторане.

Товарищ Королевой, которого она ласкового называла Боречка, кормил певицу аппетитным тортиком, прямо с ложки.

"Наташенька, ты должна скушать этот маленький кусочек тортика! Он совсем маленький, давай еще... за маму Люду...", - приговаривал друг Наташи.

Сначала та даже немного прибалдела, наслаждаясь вкусом десерта, но затем будто бы очнулась.

"Боря, прекрати! Я не могу портить фигуру! У меня же скоро гастроли!", - воскликнула Королева.

"Для гастролей тебе нужно немножко набрать, ты очень худенькая... Тебе надо съесть пять таких кусочков!", - не отставал от нее Борис.

Тогда Наташа прибегла к другим хитростям, показывая рукой на третьего участника застолья, державшего все это время камеру. Без особого труда можно догадаться, что это ее супруг, стриптизер Тарзан.

"Я не могу, за нами подсматривают..., - немного переигрывая заявила Королева, указав пальцем на мужа. - Он меня потом "бьет"... Если я поправлюсь, он меня потом разлюбит!"

Все трое посмеялись над шуткой.

Хотя брак Королевой и Тарзана действительно еще совсем недавно трещал по швам. Напомним, осенью стриптизера уличили в измене. Тому ничего не оставалось, как признаться.

Пройдя через все скандалы, и даже побывав вместе в Африке, сейчас Наташу и Сергея (настоящее имя Тарзана) можно считать вполне помирившимися.

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