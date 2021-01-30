Известная певица Наташа Королева повеселилась с мамой на камеру

Звезда, несмотря на проблемы в личной жизни, не теряет дух, пишет Politeka.net. Наташа ведет активный образ жизни и успевает вести странички в соцсетях.

Так, несколько часов назад в сторис Королевой в Инстаграм появилось несколько позитивных видео. Кадры были сделаны вместе с мамой звезды, Людмилой Порывай.

Видео начинались с того, что Наташа в кофте, шортиках, ярких кроксах и с яркой сумочкой живо подвигалась на камеру подпевая простую песенку на фоне.

Затем камера переместилась на мать артистки, которая была в шубке и шляпе с полями. Женщина также активно пританцовывала под песню, а в конце в кадре появилась и Наташа, которая помогла маме также подпеть песню.

Видео снимались в магазине одежды и аксессуаров, казалось, он был пустым. Кадры получились позитивными, но не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности. Однако так и хочется сказать: "Вот это да! Какие умницы!"

Отметим, мать Наташи Королевой - Людмила Порывай - хормейстер, телеведущая, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором Консерватории, Заслуженная артистка Украины.

Артистка часто снимается с дочкой в передачах. Она раздает интервью, снимается в клипах, пародирует и вообще активно принимает участие в творчестве любимой дочери.

Людмила живет в Майями, ее соседи - мать Игоря Крутого, певцы Анжелика Варум и Леонид Агутин, и тетя Филиппа Киркорова, Мари.

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