Известная певица украинского происхождения Наташа Королева засветилась в компании известного спортсмена

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда поделилась совместным снимком с Сергеем Харитоновым. Певица была одета в красивый летний сарафанчик. На голове у нее красовались игривые хвостики. Королева прильнула к мужчине, пока он делал с ней селфи. Выглядела артистка очень довольной и жизнерадостной.

Как известно, Сергей Харитонов - российский спортсмен, известный по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам. Такой мужчина может задать жару мужу-изменщику Королевой Тарзану.

Стоит отметить, что Королева у себя в сторис также похвасталась роскошным застольем, на которое она попала. Она сняла на видео беляши домашнего приготовления, салаты, а также запеченную в духовке утку.

Ранее мы писали, что Наташу Королеву застали в ресторане с обходительным "кавалером". Певица была в отличном расположении духа и даже разрешила приятелю кормить ее сладким лакомством с ложечки. По словам артистки, пока ее друг в отъезде, она села на жесткую диету.

Добавим, что в последнее время у певицы в сети появляется много мужчин. Это наталкивает на размышления о том, что примирение Королевой и Тарзана было ненастоящим.

Напомним, что обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева в мини-шортах устроила "дикие" танцы с 74-летней мамой: "Вот это да!".

Также Politeka писала, что непреклонную Наташу Королеву взбесили слезы покаяния любовницы Тарзана: "Всем воздастся!".