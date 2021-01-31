Известная певица украинского происхождения Наташа Королева засветилась в компании известного спортсмена
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда поделилась совместным снимком с Сергеем Харитоновым. Певица была одета в красивый летний сарафанчик. На голове у нее красовались игривые хвостики. Королева прильнула к мужчине, пока он делал с ней селфи. Выглядела артистка очень довольной и жизнерадостной.
Как известно, Сергей Харитонов - российский спортсмен, известный по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам. Такой мужчина может задать жару мужу-изменщику Королевой Тарзану.
Стоит отметить, что Королева у себя в сторис также похвасталась роскошным застольем, на которое она попала. Она сняла на видео беляши домашнего приготовления, салаты, а также запеченную в духовке утку.
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Ранее мы писали, что Наташу Королеву застали в ресторане с обходительным "кавалером". Певица была в отличном расположении духа и даже разрешила приятелю кормить ее сладким лакомством с ложечки. По словам артистки, пока ее друг в отъезде, она села на жесткую диету.
Добавим, что в последнее время у певицы в сети появляется много мужчин. Это наталкивает на размышления о том, что примирение Королевой и Тарзана было ненастоящим.
Напомним, что обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно".
Как сообщала Politeka, Наташа Королева в мини-шортах устроила "дикие" танцы с 74-летней мамой: "Вот это да!".
Также Politeka писала, что непреклонную Наташу Королеву взбесили слезы покаяния любовницы Тарзана: "Всем воздастся!".