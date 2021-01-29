Відома співачка Наташа Корольова вважає, що винні в скандалі зі зрадою Тарзана повинні відповісти за законом

Як повідомляє портал Співрозмовник, співачка Наташа Корольова не має наміру вислуховувати благання дівчини, яка знімала на відео Тарзана з коханкою, і вважає, що всі сторони в цій скандальній історії повинні відповідати за вчинки за законом, пише Politeka.net.

Наташа Корольова впевнена, що скандальною справою, пов'язаною зі зйомкою відео з її чоловіком Сергієм Глушко і його коханкою Анастасією Шульженко, повинні займатися представники правоохоронних органів. За словами співачки саме вони повинні розібратися, хто саме має нести відповідальність за те, що трапилося.

Корольова вважає, що публічне звернення до неї через інтерв'ю Мілани Міломанової, яка знімала на телефон оголених Тарзана і Шульженка, вона не зобов'язана і читати і не бажає цього робити. Зірка зазначає, що ця історія була справжньою атакою на її сім'ю і всі давно вже це усвідомили.

"Це крокодилячі сльози! Набридли вкрай! З самого початку всі нормальні люди зрозуміли, що на нашу сім'ю була справжня атака! Ніяких інтерв'ю цієї дівчини не читала і читати не хочу! Нехай цими питаннями займаються правоохоронні органи: вони визначать, хто правий, а хто винен! Всім воздасться по закону!",- відповіла Наташа Корольова на спроби Міломанової вимолити у неї прощення.

Зірка заявляє, що в дану хвилину більш стурбована своїми рідними і мамою, яка прийняла скандальну історію дуже близько до серця і сильно переживала з цього приводу.

"Я зараз перебуваю у мами в Майамі. Вона теж дуже переживала. Мені довелося докласти чимало зусиль, щоб її заспокоїти!",- коментує співачка.

Нагадаємо, що Мілана Міломанова, усвідомивши, що їй загрожує реальна відповідальність перед законом за те, що вона зняла і розповсюдила ролик з Тарзаном і своєю подругою Шульженко, спробувала вимолити у Корольової вибачення і пояснити, як все відбувалося насправді. За її словами вона зняла відео на прохання своєї подруги, і на цьому її роль закінчилася. При цьому і Тарзан і Настя знали, що їх знімають.

Через острах за своє майбутнє Міломанова записала повідомлення для Наташі Корольової, в якому плакала і каялася в скоєному, але співачка так і не відреагувала на благання дівчини.

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