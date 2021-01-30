Відома співачка Наташа Корольова повеселилася з мамою на камеру

Зірка, попри проблеми в особистому житті, не втрачає дух, пише Politeka.net. Наташа веде активний спосіб життя і встигає вести сторінки в соцмережах.

Так, кілька годин тому в сторіс Корольової в Instagram з'явилося кілька позитивних відео. Кадри були зроблені разом з мамою зірки, Людмилою Поривай.

Відео починалися з того, що Наташа в кофті, шортиках, яскравих кроксах і з яскравою сумочкою жваво порухалася на камеру підспівуючи просту пісеньку на тлі.

Потім камера перемістилася на матір артистки, яка була в шубці і капелюсі з полями. Жінка також активно пританцьовувала під пісню, а в кінці в кадрі з'явилася і Наташа, яка допомогла мамі також підспівати пісню.

Відео знімалися в магазині одягу та аксесуарів, здавалося, він був порожнім. Кадри вийшли позитивними, але не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості. Однак так і хочеться сказати: "Ось це так! Які розумниці!"

Зазначимо, мати Наташі Корольової - Людмила Поривай - хормейстер, телеведуча, була диригентом хорової капели» Світоч", професором консерваторії, Заслужена артистка України.

Артистка часто знімається з донькою в передачах. Вона роздає інтерв'ю, знімається в кліпах, пародіює і взагалі активно бере участь у творчості улюбленої дочки.

Людмила живе в Майямі, її сусіди-мати Ігоря Крутого, співаки Анжеліка Варум і Леонід Агутін, і тітка Філіпа Кіркорова, Марі.

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