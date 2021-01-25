Відома співачка Наташа Корольова влізла в скандальну історію з Аллою Пугачовою і підтримала Максима Галкіна

У світі російського шоу-бізнесу спалахнув новий скандал, пов'язаний з ім'ям відомої та впливової співачки Алли Пугачової. Як пише портал 7 днів, честь Примадонни взявся захищати її чоловік Максим Галкін, але в цю історію влізла й інша артистка, постраждала від чуток про зраду її чоловіка, Наташа Корольова, передає Politeka.net.

Нещодавно телеканал ТВЦ випустив скандальну передачу, в якій Алла Пугачова була виставлена в негативному світлі через нібито свою нелюбов до багатьох артистів, яким співачка фактично зламала успішну кар'єру. Зокрема, на шоу була запрошена Ліка Стар, з інтерв'ю якої випливає, що Примадонна доклала руку до її зникнення з музичного Олімпу через чутки про інтрижки з колишнім чоловіком Христини Орбакайте Володимиром Прєсняковим.

Ліка Стар у свою чергу заперечує те, що очорнила ім'я Пугачової на передачі, оскільки її покликали для розмови про пандемію і життя артистів через неї, а слова Лики були безжально порізані і вирвані з контексту.

На захист своєї дружини тут же виступив і гуморист Максим Галкін, який заявив, що Примадонну просто обумовлюють цинічні люди. За його твердженням у розмові з Вадимом Манукяном саме Алла Борисівна допомогла стати на ноги багатьом артистам і з її легкої подачі вони знайшли шлях до слави. Але він має намір зупинити "потоки бруду", які ллються на Аллу Пугачову регулярно.

Не змогла залишитися осторонь і знаменита Наташа Корольова, яка тільки недавно змогла відійти від гучного скандалу зі зрадою її чоловіка Сергія Глушка. Її сімейне життя обговорювали у всіляких ток-шоу, а зупинити нескінченні розмови і "розслідування" ЗМІ співачка намагалася через офіційні попередження про заборону оприлюднення знятих відео про особисте життя зірок.

Після скандальної передачі про Аллу Пугачову Наташа Корольова підтримала Максима Галкіна, який заступився за знамениту дружину. Співачка вважає, що останнім часом федеральні телеканали створюють провокаційні матеріали і вивалюють артистів в грязі, вдаючись до різних маніпуляцій, щоб знаменитості з'явилися на знімальному майданчику. Артистка впевнена, що ця ситуація "виглядає просто потворно".

"Я не здивована тим фактом, що Максим Галкін негативно висловився про телевізійників, які весь час придумують якісь казки про Аллу Борисівну. Наш президент вже сказав в кінці минулого року на засіданні РПЛ, що контент на телеканалах потрібно покращувати, але ж дійсно від деяких передач бере острах. Я рада, що мої колеги-артисти закликали всіх об'єднатися під прапорами руху за чистоту телебачення. Я з вами! Дуже сподіваюся, що і Алла Борисівна до нас приєднається", - підкреслила Наташа Корольова.

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