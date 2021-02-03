Популярная российская певица Наташа Королева отдохнула вместе с мамой Людмилой Порывай на берегу океана в Маями
Как сообщает Politeka.net, 74-летняя родственница актрисы от души повеселилась на пляже под присмотром дочери. Наташа Королева разместила кадры совместной прогулки на своей странице в соцсети "Инстаграм".
В ролике Людмила появилась в цветастом купальнике-боди с открытой зоной декольте и черных солнцезащитных очках. Мама певицы порезвилась с чайками, угощая их хлебом. Бесстрашные птицы тут же набросились на лакомство, чем доставили женщине большое удовольствие.
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"Мама и чайки. Мама, ты так похудела. Готовишься к 75-летнему юбилею?", поинтересовалась Наташа, которая снимала происходящее на камеру. Стоит добавить, Тарзану повезло с тещей, которая живет в жарком Майами и всегда может принять гостей.
В следующем сториз звезда показалась собственной персоной, она надела розовый купальник, поверх которого накинула синий халат с белыми цветочными узорами. Пляжный образ Королева дополнила широкополой шляпой и большими очками. В таком виде жена Тарзана зашла в океан по щиколотку и прошлепала по воде, напевая песню, а для удобства она то и дело оттягивала полу халата в сторону, сверкая бикини.
Ранее Наташа Королева показала как развлекается в Майами без своего мужа Сергея Глушко. На одном из видео звезда прокатилась на яхте со своей подругой и помогла ей выбрать жениха через Интернет.
Напомним, что обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно".
Как сообщала Politeka, Наташа Королева в мини-шортах устроила "дикие" танцы с 74-летней мамой: "Вот это да!".
Также Politeka писала, что непреклонную Наташу Королеву взбесили слезы покаяния любовницы Тарзана: "Всем воздастся!".