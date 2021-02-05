Артист просто светился от счастья

Муж Наташи Королевой актер и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) появился в кадре с ребенком

Артист неожиданно предстал в кадре с маленьким мальчиком, пишет Politeka.net. Ребенок игрался с волосами звезды.

Соответствующие кадры Глушко опубликовал в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Видео было записано в Африке, во время путешествия Сергея. В кадре мальчик схватился за светлую волнистую прядь Тарзана и потянул за нее, говоря на местном языке.

При этом Глушко просто светился от счастья, улыбаясь в камеру. В какой-то момент ребенок посмотрел в камеру и произнес: "Акуна матата". В ответ муж Королевой засмеялся.

"Устами младенца..) АКУНА МАТАТА чтоб у всех! 😃😁", - написал артист в посте.

За полчаса пост собрал более 5000 просмотров и много комментариев.

"Класс👍😊 милый малыш 😁", "Какая красота и милота 🙏🏽😍🥰", "Малыш поймал белого человека!!!😂😂😂👏👏😍", "Акуна матата!🤗 Поли, поли👌", "💖😍💖😍💖😍💖😍💖 бооооожечки...😍❤😍 каааак ему нравятся волосы Сергея...😍💗😍 Сладкие малыши...🙏🏼❣🙏🏼☀️💘☀️😘🌼😘", "Хорошие невозможно!!!", "Тарзан в своей среде?", "Какой прикольный мелкий)", - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Глушко и Наташа Королева после скандала с изменами первого, отправились в Африку.

Супруги приняли участие в съемках передачи "Племя".

Артистка рассказала, что отправилась в Африку, чтобы проверить себя и перезагрузиться.

Известно, что Тарзан вернулся на Родину.

Напомним, муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "Это точно вы?"

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