Супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тразан) удивил странной внешностью

Как передает Politeka.net, 50-летний стриптизер и актер показал новое фото на своей странице в Инстаграм, которым вызвал недоумение у пользователей Сети.

«Мороз и солнце - день чудесный! Всем добра!», - написал он.

Тарзан показал селфи, сделанное в авто. Он запечатлен на фото с привычной пышной кудрявой шевелюрой. Но вот в остальном муж Королевой выглядит непривычно.

В частности, пользователи Сети отметили, что у Глушко как-то изменилась форма лица. Его заподозрили в злоупотреблении пластикой.

«Есть изменения в лице? Пластика?», «Что с лицом?», «Пол меняет», «Видны шрамы над веками, обрезал видать», «Что точно Тарзан? Я почему-то не узнаю...», «С ботексом переборщили по-моему», - пишут в комментариях.

Ранее, Тарзан в своих "сториз" удивил страстным кадром с женой. Они оба обнимались, а внизу артист "пририсовал" огонь - прям аж запылали любовью друг к другу. Судя по всему, это фото было сделано в Африке во время съемок реалити-шоу "Племя" с участием Королевой.

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