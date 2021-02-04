Муж Наташи Королевой актер Сергей Глушко засветился в обществе блондинки в одном белье

Пока Наташа Королева гостит у своей мамы в Майами, ее супруг Сергей Глушко нашел себе новое развлечение и был "выгулян" на поводке молодой и длинноногой актрисой Марией Горбань. Блондинка показала необычные кадры с Тарзаном на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

На снимке Мария Горбань позирует в одном лишь белье темно-синего цвета и в серебристых босоножках на высоком каблуке. Актриса держит в одной в руке бутылку с шампанским, а второй пытается удержать поводок, который с напором "рвет" зубами Сергей Глушко.

Муж Наташи Королевой стоял на полу "на всех четырех" словно податливый питомец, хотя на нем все-таки были надеты черные брюки, туфли и пиджак на голое тело. Тарзан усиленно вцепился зубами в импровизированный ремешок, который напоминал кружево", и послушно сидел около своей "хозяйки" около двери в "дамскую комнату".

Как оказалось, эта сценка стала частью спектакля "Муж на час", в котором Мария Горбань и Сергей Глушко сыграли необычные роли.

"Москва! Сегодня играем в 20:00 "Муж на час" всех очень жду! Приносите корм для животных",- подписала свою публикацию актриса.

Поклонники оценили фрагмент спектакля неоднозначно, о чем написали в своих комментариях к публикации, а некоторые даже сравнили Тарзана с певцом Валерием Леонтьевым.

"Корм Тарзану вместо цветов?", "Маша, отпусти Леонтьева, ему уже 168 лет. А вы бедного на поводок", "Тарзан на поводке", " Супер", "Ой, ой, шо происходит", "Унижение Наташи Королевой продолжается, теперь под видом великого искусства",- написали фолловеры под публикацией Марии Горбань.

Напомним, муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "Это точно вы?"

Как сообщала Politeka, 74-летняя мама Королевой в откровенном купальнике зажгла на пляже, Тарзану с тещей повезло: "Так похудела!"

Также Politeka писала, что Наташа Королева потерлась о пальму в соблазнительном купальнике: "Вот это фигура!"