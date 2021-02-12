Стало известно, кто развлекал маму Наташи Королевой Людмилу Порывай на ее дне рождении в Майами

Как пишет Politeka.net, мама Наташи Королевой Людмила Порывай феерично отпраздновала свой 75-день рождения в компании близких в одном из ресторанов в Майами. Но среди фотографий с праздника, которые она показала в Instagram, внимание привлек снимок в компании Верки Сердючки.

Поклонники заметили на одной из фотографий человека, образ которого очень напоминал украинскую знаменитость Верку Сердючку. Довольная Людмила Порывай стояла рядом с ним и держала большой палец вверх вместе с артистом, который скорее всего, попросту переоделся в "нашу проводницу" и выступал на юбилее мамы Наташи Королевой.

"Двойник" Сердючки был одет в одежду, которую украинская Сердючка не носит: воздушную длинную юбку персикового цвета и светло-персиковую вязаную кофточку, заправленную в юбку. Но сильного сходства добавлял внушительный бюст, от веса которого артист даже немного нагнулся вперед, и знаменитая серебряная звезда на голове, благодаря образ Верки Сердючки стал узнаваем во всем мире.

Подписчики Людмилы Порывай были очень удивлены такой компанией женщины на празднике и не поверили своим глазам, ведь артист в этом образе действительно был очень похож на "проводницу" из Украины, хотя истинные фанаты все же могли найти отличия.

Подписчики в комментариях к публикации начали спрашивать, действительно ли это Верка Сердючка, но Людмила Порывай так и не ответила на вопросы, сохранив интригу.

"Это Верка?!", "Мне тоже интересно, или постарела или не она?",- написали фолловеры в соцсети.

Стоит отметить, что мама Наташи Королевой на своей странице показала довольно много снимков с юбилея, где она предстала яркой, улыбающейся и цветущей женщиной, для которой ее возраст совсем не имеет значения.

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