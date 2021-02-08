Известная певица Наташа Королева после возвращения в Россию прихорошилась, помолодев сразу на 15 лет
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала несколько сторис из салона красоты. Королева пришла на процедуры, сделав невероятно красивую прическу. Ее волосы стали не только длинными, но также блестящими и шелковистыми.
Как известно, певица принимала участие в шоу о выживании «Племя», для которого наращивала косички. Теперь же ей восстановили прекрасные волосы. Стоит отметить, что с новой прической 47-летняя певица стала выглядеть как минимум на 15 лет младше. Звезда доказала, что еще в состоянии заткнуть за пояс молодых красоток.
«My super star», - подписала видео владелица салона.
«Ой, не могу проснуться..Но Селя постаралась и сделала все, чтобы я проснулась. Спасибо, моя волшебница», - проговорила довольная Королева.
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Позже певица также опубликовала видео, на котором танцевала, смотря на себя в зеркало. Видно было, что Наташа кайфует от новой себя.
Ранее мы писали, что Наташа Королева отдыхала в Маями. Там она встречалась с подругами и наслаждалась отдыхом на яхте. На фото с отдыха Наташа позировала в розовом спортивном костюме.
Напомним, что Наташа Королева поразила "неприличными" кадрами со своей 74-летней мамой: с тещей Тарзана не соскучишься.
Ранее Politeka информировала, что Наташа Королева опозорила 74-летнюю маму накануне юбилея: "Что у тети Люды с лицом?".
Также портал Politeka писал, что молодая Королева покраснела рядом с темноволосым красавчиком, в Сеть слили фото: "Люблю...".