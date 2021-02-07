Співачка Наташа Корольова розбередила унікальним кадром і зворушливим зізнанням
Як передає Politeka.net, 47-річна зірка опублікувала архівне фото в "сторіз" в Instagram, на якому постала ще зовсім молоденькою.
Так, співачка з макіяжем "родом з 90-х" - блакитними тінями і рожевою помадою, а також з синьою стрічкою у волоссі позувала поруч з високим темноволосим красенем. Неозброєним оком помітно, як Наташа аж зашарілася.
Зірка розчулила теплими словами, привітавши старого приятеля:
"З днем народження, мій блискучий спічрайтер, мій друг і однодумець, люблю".
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Настільки ніжним "зізнанням" в любові до друга, можливо, артистка хотіла трохи вколоти чоловіка, стриптизера Тарзана (Сергія Глушка), який зрадив їй з молодою актрисою. Як відомо, їх шлюб ще зовсім недавно тріщав по швах. Пройшовши через всі скандали, і навіть побувавши разом в Африці (брали участь в реаліті-шоу "Плем'я") зараз Наташа і Сергій вже помирилися.
Правда, Корольова відтепер стала вести себе куди більш зухвало. Так, на очах у коханого зірка дозволила своєму товаришеві погодувати її з ложечки десертом. Схаменувшись через деякий час, Наташа заявила, що боїться поправитися.
"Я не можу, за нами підглядають...,- трохи переграючи заявила співачка, вказавши пальцем на чоловіка, який сидів навпроти, і додала жартома, - Він мене потім б'є... Якщо я одужаю, він мене потім розлюбить!"
Нагадаємо, Наташа Корольова в купальнику показала, з ким відривається на розкішній яхті далеко від Тарзана: "виявився урод..."
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