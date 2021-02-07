Певица Наташа Королева разбередила уникальным кадром и трогательным признанием

Как передает Politeka.net, 47-летняя звезда опубликовала архивное фото в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала еще совсем молоденькой.

Так, певица с макияжем "родом из 90-х" - голубыми тенями и розовой помадой, а также с синей лентой в волосах позировала рядом с высоким темноволосым красавчиком. Невооруженным глазом заметно, как Наташа аж зарделась.

Звезда расчувствовала теплыми словами, поздравив старого приятеля:

"С днём рождения, мой блестящий спичрайтер, мой друг и единомышленник, люблю".

Столь нежным "признанием" в любви к другу, возможно, артистка хотела немного уколоть супруга, стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), изменившего ей с молодой актрисой. Как известно, их брак еще совсем недавно трещал по швам. Пройдя через все скандалы, и даже побывав вместе в Африке (принимали участие в реалити-шоу "Племя") сейчас Наташа и Сергей уже помирились.

Правда, Королева отныне стала вести себя куда более дерзко. Так, на глазах у возлюбленного звезда позволила своему товарищу покормить ее с ложечки десертом. Спохватившись в какой-то момент, Наташа заявила, что боится поправиться.

"Я не могу, за нами подсматривают..., - немного переигрывая заявила певица, указав пальцем на мужа, сидевшего напротив, и добавила шутя, - Он меня потом бьет... Если я поправлюсь, он меня потом разлюбит!"

Напомним, Наташа Королева в купальнике показала, с кем отрывается на роскошной яхте вдали от Тарзана: "Оказался урод..."

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