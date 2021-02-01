Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила сменой прически

В свой день рождения, который балерина отмечала в ресторане с привычным размахом, она призналась, что приняла решение расстаться с так называемым женихом. Причем личности возлюбленного Волочкова так и не раскрыла. Сразу после этого Волочкова начала публиковать различные посты, рассказывая о том, как переживает сложный период.

Примечательно, что в сети пользователи Инстаграм Волочковой не верят – скандальная личность была столько раз замешана в неоднозначных ситуациях, что многие просто уверены: на самом деле у балерины никого и не было, она просто пытается привлечь внимание к себе. В очередной публикации Волочкова решила похвастаться своим преображением и новой прической, а чтобы избежать комментариев – скрыла доступ к ним.

«Я увидела и почувствовала, что когда отпускаешь ситуацию и человека из своей жизни.., не перестаёшь оставаться сама собой, ощущаешь свободу, улыбаешься, надеваешь парик и сохраняешь чувство самоиронии,- Жизнь дарит новые краски!😉🦢🌺», - позируя с париком на голове на снимке, и в платье с бюстом наружу, сообщает под постом Анастасия.

Ранее Волочкову на анти-фанатской группе осудили также и за то, что она выбрала довольно смелый образ с платьем, декольте которого едва прикрыло ее бюст. Причем во время подготовки к съемкам уже в зале напугала Анастасия и второго участника – Тарзана – скандального мужа Наташи Королевой.

«Юбилеем будет хвастаться на НТВ? ; Травести дива готова))); А бровишки то огонь🔥настолько разные🔥; Она в восторге от себя; Я смотрю Тарзан офонарел от красоты такой; Бл.... Брови из разных комплектов!; Зина из магазина; Куда Наташка Королева смотрит? Оттарзанит-то ведь наша ейного; Вангую !!!! После 45 до 70 , макияж будет все ярче и ярче .бабка Ёжка; Снова невеста! Вульгарно!!!».

Напомним, Волочкова осталась без жениха после громких гуляний и заговорила о травле: «Его финансовый достаток…».

Как сообщала Politeka, неугомонная Волочкова сверкнула пышными "округлостями" в золотом декольте.

Также Politeka писала, что бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так...".