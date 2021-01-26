Балерина Анастасия Волочкова обескуражила неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое видео, на котором предстала вместе с бородатым красавцем (чтобы посмотреть ролик, проскролльтк вниз).

Так, Анастасия показала себя в довольно смелом образе. На ней был розовый домашний костюм. Натянув капюшон, при этом она распахнула кофточку, засветив упругий бюст, оказавшись без белья.

Волочкова в таком виде сидела по-турецки рядом с мужчиной, с которым решила познакомить публику. Это целитель по имени Алексей Карпекин.

"Дорогие друзья, у меня сегодня дома настоящий гуру. После моего спектакля и организации дня рождения у меня просто был настолько упадок сил... я выложилась по полной программе! И вот этот светлый человек, который сейчас отдыхает у нас дома под пледом (уставший, мы три часа работали), восстановил мне силы, энергию. В общем я готова теперь к бою, новым свершениям!", - говорит на видео балерина.

В конце своего спича Анастасия полезла к целителю обниматься. А в подписи к кадрам артистка поблагодарила его за помощь:

"Результат мгновенный! Алексей работает и с суставами, и с мышцами, и с энергетикой, восстанавливает и исцеляет даже очень тяжелые заболевания. Спасибо за такую встречу!🙏🔥"

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