Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поразила странным вкусом

Одиозная российская балерина Анастасия Волочкова продолжает феерично отмечать свой 45-й день рождения и теперь она решила поразвлечься в караоке-клубе, где она снова предстала с цветами и ярком платье. У себя в Instagram звезда похвасталась длинными ногами и новой прической, пишет Politeka.net.

Недавно Волочкова призналась, что любит праздновать день рождения несколько дней или даже целую неделю. В доказательство она показала снимок, на котором с шикарным букетом белых роз позировала на фоне уютных диванчиков и надписи "Ля Музон". Так назывался клуб, где отдыхала звезда вместе "с хорошими людьми" и даже пела караоке.

Балерина по старой привычке надела короткое платье, и, как всегда, сделала ставку на белый цвет, стразы и камни и обтягивающий фасон. Но в этом и была ее ошибка, ведь грудь Волочковой едва умещалась в тесном декольте и сильно натягивала ткань в этой зоне.

К тому же к светлому платью балерина подобрала грубые черные ботильоны на высокой шпильке со скрытой платформой, за что ее тут же осудили фанаты, намекнув, что такая обувь уже не в моде.

Но балерина считает, что именно такая обувь и наряд способны подчеркнуть ее длинные худые ноги, которыми звезда так сильно гордится. Анастасия Волочкова специально подчеркнула изгиб и мышцы на ножках, слегка "потянув носочек" вперед. Но из-за неловкого движения ее ноги немного раздвинулись, "засветив" то, что было под платьем.

Хоть Анастасия сидела с гордым видом, а по ее лицу было видно, что она собой очень довольна в этот вечер, подписчики в своих комментариях все равно нашли, к чему придраться. Фанаты осудили ее за странный вкус и неподходящую к одежде обувь. Нашлись и те, кто потешил балерину приятными словами.

"Совершенно нет никакого вкуса!!! Так дешево себя преподносит!!!", "Платье с открытыми плечами и ботинки!!!! Аж кровь из глаз пошла", "Стесняюсь спросить, а что между ног там виднеется, панталоны?", "Самое главное, что человек позитивный и никому не мешает жить", "Очень красивая прическа, цвет", "Да если мы все скинемся по чирику - хватит на приличное, элегантное, красивое платье, и на обувь, и на бижутерию", "Ботильены! На голые ноги?!!!! Вы в своем уме? Безвкусица, колхоз, пошлость! Мало того... В платье мини так раскорячиться!!!! Ноги надо держать вместе!!!", - написали фолловеры под публикацией балерины.

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