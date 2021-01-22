Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила "роскошью" с празднования своего дня рождения

Российская балерина Анастасия Волочкова решила показать на видео в Инстаграм, с каким размахом праздновала день рождения. Однако скромный банкет и отсутствие родственников и действительно близких друзей удивили пользователей сети.

На своей странице Анастасия также рассказала о празднике. В одном из видео видно, как балерина позирует перед камерами с букетами цветов в руках перед тортом со свечами-фейерверками.

«Это был один из самых прекрасных моих дней рождения! Я счастлива была танцевать для вас! И разделить с замечательными людьми общение, и уделить внимание каждому. Это ведь, согласитесь, важнее дорогостоящих банкетов и посиделок за пафосными столами», – заявила раньше Волочкова.

На антифанатской группе и на самой странице Волочковой пользователи сети высказались довольно резко:

«Когда годами бухтишь одно и тоже; Не весёлая у неё морда лица, все щёки зжевала 😂; Злая, как 100 собак. Фееричная днюха; Зачем ее накрасили как транса?; Чего ты хмуришся подруга? Что не сложилось в юбилей? Сама все сделала, слепила, позвала с улицы людей! Ты им нужна, как кловун Зина; Лицо как маска; Завидуйте молча)))) на своих диванах)))); балерина с мировым именем и 3 с половиной человека на ДР; Один торт 🎂 на всех???🙈 За 45 лет не накопила на юбилей🤣; Одни массовочные... Очередной обман🙈; Ай бока какие ,ай да лебедь🙈🙈; Какая упитанная античная ипоСтась😂😂».

Недавно скандальная балерина рассказала, что активно готовится к предстоящему спектаклю и поэтому в ее графике теперь много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически полное отсутствие еды. Впрочем, этим Волочкова даже гордится, ведь это идеальная возможность для нее сбросить лишнее.

По словам Анастасии, сейчас она ест только полчашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли по утрам, а вечером два вареных всмятку яйца. Дополнение к ее похудению составляют массаж и русская баня с купелью.

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