Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в новогоднем образе

На фото Анастасия позирует в костюме снегурочки и пуантах. Звезда дополнила образ рукавичками и шапкой. Балерина села на шпагат на ступеньках возле елки. Выше можно увидеть Прохора Шаляпина, который нарядился в костюм Деда Мороза. Кадры получились эффектными и праздничными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мы с Прохором поздравляем с Новым годом. Желаем истинных благ. И так же с обложки страниц MK", - написала звезда.

Фанаты поставили более тысячи лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Новый год для взрослых"

В этот же раз Анастасия решила похвастаться тем, как она хорошо владеет растяжкой. Однако для этого Волочкова зачем-то забралась на верх тренажера в спортзале, который не предназначен для подобных разминок.

«Каждый использует тренажеры по своему усмотрению. Укрепляю мышцы , растягиваю связки и удовольствие. #анастасия волочкова», - дерзко заявила Волочкова.

В этот же раз Анастасия решила похвастаться тем, как она хорошо владеет растяжкой.

Напомним, беспардонная Волочкова проснулась пораньше и показала все, что ниже пояса

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