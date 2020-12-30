Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в новогоднем образе
На фото Анастасия позирует в костюме снегурочки и пуантах. Звезда дополнила образ рукавичками и шапкой. Балерина села на шпагат на ступеньках возле елки. Выше можно увидеть Прохора Шаляпина, который нарядился в костюм Деда Мороза. Кадры получились эффектными и праздничными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Мы с Прохором поздравляем с Новым годом. Желаем истинных благ. И так же с обложки страниц MK", - написала звезда.
Фанаты поставили более тысячи лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Новый год для взрослых"
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В этот же раз Анастасия решила похвастаться тем, как она хорошо владеет растяжкой. Однако для этого Волочкова зачем-то забралась на верх тренажера в спортзале, который не предназначен для подобных разминок.
«Каждый использует тренажеры по своему усмотрению. Укрепляю мышцы , растягиваю связки и удовольствие. #анастасия волочкова», - дерзко заявила Волочкова.
В этот же раз Анастасия решила похвастаться тем, как она хорошо владеет растяжкой.
Напомним, беспардонная Волочкова проснулась пораньше и показала все, что ниже пояса
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