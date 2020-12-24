Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в разные годы

На первом кадре Анастасия показалась в красной кофточке и с челкой. Девочке на снимке было не больше 7 лет, малышка улыбалась и выглядела мило. На втором фото уже Волочкова была намного старше и в майке. После этого появилось еще два образа балерины в разные годы, а на последнем кадре можно увидеть современную звезду. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это я. Трансформация", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик более 40 тысяч раз и не писали комментарии под кадрами, так как Волочкова запретила их из-за критики.

Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова уже активно готовится к Новому году, чем с радостью делится со своими фолловерами.

Так, балерина запостила в своем аккаунте фото, на котором она позирует возле большой новогодней елки, которая уже украшает ее дом. Она также похвасталась, что высота елки - четыре метра.

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На снимке можно заметить, что Анастасия Волочкова опустилась на колени прямо на песок перед засохшим кустом в золотистом купальнике. Она закрыла зону бикини букетом из белых цветов, из-за чего приобрела очень нелепый вид.

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