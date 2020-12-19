Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила прикинуться скромницей, но выбрала для этого неудачный наряд

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Ковер-самолет. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #москва #любовь #радость #enjoy #love #спорт #красота», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном кадре Волочкова позирует, стоя возле рояля на фоне ковра на стене. Однако для образа знаменитость выбрала недостаточно удачный наряд: голубое мини-платье с декольте. Образ она дополнила голубыми туфлями.

Уже традиционно, что Волочкова держит комментарии к своим закрытыми из-за того, что пользователи массово высказывают недовольство поведением знаменитости.

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«Всегда в полете. В балете, в спорте и жизни», - коротко говорится в сообщении.

На фотографии Волочкова позирует на тренажере для спины. Почему-то звезда решила залезть на него, похваставшись фирменным «раскоряком».

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