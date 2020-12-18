Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила неуместной выходкой во время тренировки

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Всегда в полете. В балете, в спорте и жизни», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Волочкова позирует на тренажере для спины. Почему-то звезда решила залезть на него, похваставшись фирменным «раскоряком».

Поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать, закрыв комментарии под постами. Уточним, что пользователи сети критиковали Волочкову за неуместные шпагаты и не только.

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На фото Волочкова сидит в балетной пачке и пуантах. Волосы у Анастасии были зачесаны назад, а образ балерина дополнила украшениями. Звезда сидела на полу и хвасталась худыми ногами, которые остались ничем не прикрыты.

В конце текста балерина добавила: "Кому не нравится, не смотрите". Поклонники не могли что-либо сказать, поскольку звезда закрыла возможность комментировать свои посты.

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