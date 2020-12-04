Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила выходкой, засветив лишнее в ультра-мини платье
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«И ещё один образ моего клипа.🐣 Верю, вам понравится. Я люблю минимум макияжа», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Волочкова позирует в «серебряном» ультра-мини, присев перед камерой. Однако из-за выбора наряда, в кадр попало явно лишнее. Образ балерина дополнила странной повязкой на голове.
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Уже традиционно – высказать свое мнение о странном наряде кумира пользователи сети не могли, поскольку Волочкова закрыла возможность комментировать свои посты. Люди обвиняли ее в двуличии из-за фотографий из храмов, с которыми чередовались далеко не «святые» поступки.
Как мы рассказывали до этого, известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в необычном смелом образе.
На фото Анастасия позирует в красном платье и без белья. Образ балерина дополнила туфлями на большом каблуке. Звезда стояла в профиль и засветила свой бюст. Но Волочкову это совсем не смущало и она хвасталась своим свежим образом.
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