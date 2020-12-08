Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о 20-летнем видео

На фото Волочкова сидит в балетной пачке и пуантах. Волосы у Анастасии были зачесаны назад, а образ балерина дополнила украшениями. Звезда сидела на полу и хвасталась худыми ногами, которые остались ничем не прикрыты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Поделилась я архивным видео 20-ти летней давности в предыдущем посте. Номером этим "Аккордеонист" я очень дорожу. Поделилась искренне, не закрыв комментарии. Спасибо моим поклонникам за добрые отзывы. Спасибо и злопыхателям за внимание к моей судьбе. Это так здорово, когда есть, что вспоминать. И когда есть зафиксированные видео факты творческих проектов. Я очень счастливый человек, занимающийся любимым делом! Исполняя его профессионально. Я верю, что я оставлю след в истории русского балета", - написала Анастасия.

В конце текста балерина добавила: "Кому не нравится, не смотрите".

Сообщалось, что российская балерина Анастасия Волочкова удивила необычной позой.

"Леночка улетела в Лондон, а я жду ее возвращения для монтажа нашего клипа на мою песню "Одна" Интересный образ, правда?", - поинтересовалась балерина в подписи к снимку, но закрыла комментарии для обсуждений.

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