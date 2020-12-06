Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась очередным шпагатом
Как передает Politeka.net, новый снимок эпатажная знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.
Отметим, что балерина не так давно вернулась с отдыха на тропических островах Мальдив, где она находилась вместе со своим возлюбленным. Не теряя время зря Волочкова сразу же приступила к тренировкам.
"У меня небольшая репетиционная обновочка. Пока я была на отдыхе. Это так мило!", - сообщила Анастасия в подписи к фото.
На опубликованном кадре Волочкова, облачившись в ярко-оранжевые штаны, продемонстрировала свой фирменный шпагат
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Ранее мы сообщали, что российская балерина опубликовала снимок, на которой она позировала спиной к камере в воде. При этом на Волочковой был довольно открытый купальник с плавками-стрингами, поэтому можно разглядеть все "прелести" женщины.
"Вспоминая тепло и красоту... Доброго всем вечера", - сообщила балерина в подписи к посту.
Напомним, Анастасия Волочкова не сдержалась и исполнила свой коронный номер.
А еще Politeka писала, загоревшая Волочкова в прозрачном наряде соблазнила аппетитными формами.
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