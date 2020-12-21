Скандальная балерина Анастасия Волочкова рассказала, кто несет ответственность за смерть известного актера Валентина Гафта

Громкое заявление балерина сделала в эфире ток-шоу "Ты не поверишь" на росТВ, пишет Телепрограмма.

Так, Анастасия Волочкова в смерти актера Валентина Гафта обвинила его близких родственников.

Она призналась, что тесно познакомилась с Валентином Гафтом четыре года назад, и актер тогда пообещал Анастасии Волочковой с постановкой спектакля.

"Он, когда мы познакомились, жил один. Его люди не были с ним рядом. Мы впервые встретились четыре года назад. Мы с ним сходили в ресторан на бокальчик вина. Я стала читать монолог, и он сказал, что у меня хорошие данные. Пообещал помочь. Мы как раз ставили спектакль с актером Саидом Баговым", - вспоминала балерина в эфире ток-шоу.

Балерина уверяет, что Валентин Гафт уже тогда себя плохо чувствовал, и актер жаловался, что его близким людям нет до него дела, ведь всех интересуют якобы лишь деньги.

"Он еле стоял на ногах. Я держала его с одной стороны, Саид с другой. Я боялась. Мне казалось, что он может упасть и умереть у меня на руках. Он рассказывал, что его родственники недобропорядочные люди. Им всем нужны были только его деньги. Он говорил, что до него никому нет дела. Я хотела подарить ему ортопедический матрас, но близкие узнали и сказали, что им этого не нужно. Все были в кипише. Волочкова, убирайте ее. Мне было непонятно, почему люди, которые кормятся, не могут купить ему постельное белье, плед и матрас. Ему просто внимания не хватало", - с тревогой в голове добавила Анастасия Волочкова в эфире росТВ.

Ранее мы рассказывали, что Валентин Гафт ушел из жизни 12 декабря в возрасте 85 лет. Причиной смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет.

Официальная церемония прощания с актером прошла 15 ноября в зале театра "Современник".

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