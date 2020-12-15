В Москве состоялась церемония прощания с Валентином Гафтом
Как передает Politeka.net, видеотрансляцию вели в Youtube-канале "Life Новости" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Советский и российский артист ушел из жизни в возрасте 85 лет. Чуть больше года назад он перенёс инсульт и, по словам родных, так и не смог полностью восстановиться после болезни.
Прощание с легендарным актером проходило в здании московского театра "Современник".
На церемонии присутствовали близкие и коллеги Валентина Иосифовича. Теплые слова и соболезнования пришли выразить актриса Лия Ахеджакова, певец Александр Розенбаум, актер Владимир Машков и другие артисты.
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Лия Ахеджакова в своей речи не сдержала слез.
"Мы все время обижались друг на друга. А сейчас плачу. Что же я за дура такая? Надо было сразу прощать... Он меня столько раз посылал на три буквы во время спектаклей!.. Он очень красивый мужик был. Один из самых красивых артистов нашего поколения. От него можно было ждать и оплеуху и невероятную нежность... Очень люблю, и все помню. Никаких обид не осталось! Прощай, увидимся!" – поделилась актриса.
Уже при выходе с театра Валентина Иосифовича провожали в последний путь продолжительными овациями.
За свою карьеру народный артист РСФСР сыграл около двухсот ролей, с 1969 года он был актёром "Современника". Похоронят Валентина Гафта на Аллее актёров на Троекуровском кладбище.
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