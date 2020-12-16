Прощание с актером Валентином Гафтом вызвало негодование у некоторых звезд

Как передает Politeka.net, о похоронах великого актера рассказал в своем микроблоге в Инстаграм артист Стас Садальский.

По его словам, он ожидал, что зал театра "Современник", где 15 декабря состоялась церемония прощания, будет битком забит. Однако, актер опешил от количества пустых мест.

"Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, - практически никого. Новый худрук Современника Рыжаков не пришел - сказал, что болеет. Были Розенбаум, Лепс…", - сообщил Садальский.

Актер добавил, что обстановку разрядила актриса Лия Ахеджакова, тепло отозвавшаяся о покойном.



"Очень хорошо говорила... Посмешила, вспомнив, как Валя часто ее критиковал и посылал на три буквы во время спектаклей. "Мы все время обижались друг на друга. А сейчас плачу…", - добавил Садальский.

Вышла к микрофону и вдова Гафта Ольга Остроумова. Она сказала, что хоть родственникам и не принято говорить, но журналисты ее довели. Накануне ей позвонили с одного из телеканалов и спросили: «А вы не хотите что-нибудь сказать?». Актриса возмутилась в ответ: «Вы с ума сошли?».

По словам Садальского, "Современник" всегда "был революционным театром и всегда нарушал общепринятые нормы советской цензуры, но всему рано или поздно приходит конец".

После возмущенного заявления Садальского, что на похороны не пришли молодые артисты и даже не было нового худрука театра Виктора Рыжакова, администрация театра отрапортовала, что "зал был заполнен согласно законодательству Москвы - на 25% в связи с пандемией".

Ситуацию активно комментируют под постом актреа:

"Да и плевать что не пришли, зато сколько народной любви в соцсетях, сколько людей о нем грустят, сколько его стихов выкладывают. Светлая память..."

"Читаю и плачу Светлая память Великому Артисту!"

"А почему не пришли? Даже не верится. Соболезнования родным самые искренние🙏🙏🙏"

Напомним, Гафт ушел из жизни 12 декабря в возрасте 85 лет. Причиной смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет.

Напомним, что великого Валентина Гафта провожают в последний путь, Ахеджакова не выдержала: "Что же я за дура такая?"

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